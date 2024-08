Mpox : les dispositifs de surveillance à l’AIBD et au PAD sont opérationnels (officiel)

Le directeur général de la santé publique, docteur Ousmane Cissé a effectué une visite d’évaluation du niveau d’opérationnalité des unités de coordination des dispositifs de surveillance sanitaire du mpox aux frontières aériennes et maritimes, basés à l’AIBD et au port de Dakar, deux points d’entrées importants dans le pays.



Sur les lieux, Dr Cissé, a fait savoir que les dispositifs de surveillance épidémiologique sont mis en place dans ces points stratégiques pour renforcer les mesures préventives contre le mpox. Mais aussi pour détecter et prendre en charge les cas suspects et parer à toute propagation du virus.



« Nous avons, aussi bien à l’aéroport international Blaise Diagne qu’au Port autonome de Dakar, un personnel bien formé et du matériel nécessaire à leur disposition pour détecter le virus du mpox et prendre en charge les cas suspects si la situation venait à se présenter », a-t-il déclaré.



Le directeur général de la santé publique s’est dit satisfait et rassuré, au terme de sa visite des dispositifs sanitaires mis en place à l’AIBD et au PAD pour détecter le virus du mpox.

« Nous sommes satisfaits du dispositif aéroportuaire et portuaire en place et prochainement nous allons visiter les points d’entrées terrestres », a annoncé M. Cissé, assurant qu’ «à ce jour, le Sénégal n’a aucun cas confirmé de la variole du singe ».