Multiplication des cas communautaires: Abdoulaye Diouf Sarr charge les Sénégalais qui continuent de voyager

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une analyse froide de la multiplication des cas communautaires au Sénégal, ces derniers jours (60 cas issus de la transmission communautaire à ce jour). Selon Abdoulaye Diouf Sarr, le phénomène est surtout favorisé par les Sénégalais qui ne veulent pas s'empêcher de voyager de région à région dans ce contexte très dangereux.



"Les mesures d'interdiction de déplacements inter-régions ne sont pas rigoureusement respectées par certains Sénégalais. Cette attitude, au-delà d'exposer leurs auteurs à la maladie, favorise la propagation du virus", a regretté le ministre qui a, par ailleurs demandé à ses services "d'augmenter considérablement le nombre de prélèvements effectués par jour, afin de permettre l'identification d'un maximum de porteurs asymptomatiques".



Le ministre de la Santé a également constaté que "les commerçants font partie des personnes les plus exposées; par exemple, sur les cinq (5) cas communautaires enregistrés hier (jeudi), quatre (4) sont des commerçants". Raison pour laquelle, Abdoulaye Diouf Sarr a encore insisté sur "le port systématique des masques dans les marchés et autres lieux publics, conformément à l'arrêté du ministère de l'Intérieur".