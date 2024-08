Nabou Lèye incarcérée à la chambre 5 du Camp pénal : ses premiers moments en prison

Nabou Lèye, réputée comme étant une amie proche de Abdou Aziz Ba, a été placée sous mandat de dépôt mercredi dernier après son inculpation par le juge d'instruction du 2e cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Elle est accusée "d’association de malfaiteurs et de complicité d’assassinat avec barbarie" dans l'affaire du double meurtre de Pikine Technopole dont Aziz Dabala et Boubacar Gano alias Waly. L'actrice a été incarcérée à la chambre 5 du Camp pénal de Liberté 6, où elle partage sa cellule avec dix (10) autres femmes.



D’après L’Observateur, la jeune femme, qui fait face à son premier séjour carcéral, a été chaleureusement accueillie par ses codétenues." À son arrivée, Nabou Léye a reçu un discours d’encouragement de ses codétenues, lui rappelant que la prison fait partie de la vie et que personne ne peut échapper à son destin", lit-on dans les colonnes du journal. Cependant, malgré cet accueil, "elle est restée silencieuse et pensive, passant sa première nuit sans fermer l'œil."



Le lendeain matin, après l'appel des gardes pénitentiaires, l'actrice de la série "Emprise" a été conduite au service de l'assistance sociale de la prison pour une présentation détaillée du règlement intérieur. Par mesure de sécurité, les gardes ont défait ses tresses afin de vérifier qu’aucun objet dangereux ou interdit, tel qu'une aiguille ou une drogue, n’y était dissimulé.



Visiblement bouleversée, Nabou Léye a finalement été autorisée à passer un coup de fil à sa famille, un moment empreint d'émotion, selon les sources du journal.