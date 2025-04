Exclusif-AIBD: Après Mansour Faye, Racine Sy interdit de sortie du territoire

Les interdictions de sortie du territoire se succèdent à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Après l'ancien ministre Mansour Faye, c'est au tour de Mamadou Racine Sy, vice-président du Conseil national du patronat (CNP), de se voir refuser l'embarquement dans la nuit du samedi 12 avril, selon des informations de PressAfrik. Mais pour le concerné, "c’est juste un problème technique et non une interdiction de sortie du territoire".

Nos sources nous renseignent que M. Sy devait se rendre au Maroc dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée entre la ville de Meknès et celle de Podor, dont il est le maire. D’ailleurs, un accord de partenariat devait être signé mardi prochain. Pourtant, une partie de la délégation sénégalaise, ayant voyagé via Royal Air Maroc, est déjà sur place. Et, le retour était prévu pour mercredi.

Contacté, un proche de Racine Sy a exprimé sa surprise face à cette mesure, qui pourrait compromettre la signature de cet important accord économique.

Cette décision intervient alors que le maire de Podor avait effectué un voyage à Paris il y a quelques mois sans encombre. Jusqu’à hier (samedi), personne ne soupçonnait alors que cet acteur clé du tourisme sénégalais figurait sur une liste rouge gouvernementale, a regreté notre interlocuteur.



Pour sa part, Mamadou Racine Sy recuse une mesure d’interdiction de sortie du territoire. Il explique que c’est juste "un problème technique".

Le président directeur général de l’hôtel King Fahd palace n’exclut pas "de rejoindre sa délégation dans les prochains jours".