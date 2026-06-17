Ngekhokh : un élève de CM2 interdit de passer le CFE, le père dénonce une décision « arbitraire »

À l’école élémentaire Mandionka de Ngekhokh, dans le département de Mbour (ouest), un élève de CM2 n’a pas été autorisé à se présenter aux examens du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFE), une décision qui suscite une vive contestation de la part de son père.



Amadou Diallo, parent de l’élève, a affirmé que son enfant, scolarisé dans l’établissement depuis le CE2, a toujours été admis en classe supérieure. « Dans cette école, il a passé ses trois années depuis le CE2, CM1, CM2. C'est là où il a fait toutes ses classes. Il est régulièrement passé en classe supérieure, d'autant plus que ce sont eux qui lui ont donné la moyenne », a-t-il déclaré sur la Rfm, lors du journal du 12 heures.



Selon lui, aucune difficulté administrative n’a été relevée dans le dossier scolaire de l’enfant. « Ce n'est pas une question de manque de papiers, tout est bon, il n'a aucun problème », a-t-il martelé.

Cependant, à l’approche des examens, des enseignants auraient exprimé des réserves sur le niveau de l’élève et suggéré un redoublement.



« Mais arrivé au CM2, il y a eu un détail qui s'est intervenu. Un jour, son enseignant et le directeur de l'école m'ont appelé pour me faire part du niveau de l'élève qu'ils ne trouvaient pas bon et qu'ils souhaiteraient que l'élève reprenne la classe pour ne pas passer avec un niveau pas du tout bon », a-t-il expliqué, affirmant qu’il a été informé de ces difficultés qu'en en cours d’année.



Ainsi, il a affirmé qu’aucune décision formelle de redoublement n’a été validée avec son accord. « Le maître a pris la décision de ne pas enrôler l'enfant, sous peine que l'enfant n'ait pas de niveau. Alors que je n'ai à aucun moment donné mon aval pour que l'enfant ne fasse pas l'examen. C'est ce qui me fait mal », a-t-il déploré, évoquant une situation « injuste » et demande des explications aux autorités éducatives.



Il a notamment dénoncé le fait que l’enfant aurait été progressivement mis à l’écart des évaluations. « L'élève n'était plus dans le lot à travers beaucoup d'essais qu'il devait subir. Apparemment, le maître l'isolait souvent pour aller faire ces essais et amenait les autres élèves », a révélé Amadou Diallo.