Niger : des soldats tués par Boko Haram

Le groupe a affirmé avoir également saisi seize véhicules de militaires lors de cette attaque survenue dans la région de Diffa près de la frontière avec le Nigéria.

De leur côté, les autorités nigériennes ont indiqué que sept soldats ont été tués et plus d'une douzaine d'autres ont été blessés.

Depuis le début de son insurrection en 2009, la secte Boko Haram a multiplié les attaques au Nigéria mais aussi dans les pays frontaliers que sont le Niger, le Tchad et le Cameroun.