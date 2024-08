Niger : le bilan des inondations s’alourdit avec 131morts

Ce bilan fait ressortir 51 décès par noyade, 80 décès par effondrement et 133 blessés. La région de Maradi est la plus touchée avec 16 décès par noyade et 31 par effondrement suivie de Tahoua avec 15 décès par noyade et 13 par effondrement et Zinder qui a enregistré 7 morts par noyade et 21 par effondrement.

A cela s’ajoutent 245.098 personnes sinistrées, 26.914 maisons effondrées et plus de 16.505 têtes de bétails perdues.

Ces catastrophes ont touché 49 départements, 146 communes, 1.015 villages et quartiers.

Selon toujours ce nouveau bilan de la DGPC, on note 389 greniers emportés, 19.895 tonnes de vivres perdues.

Ces inondations ont endommagé également 3.496 murs, 685 hangars, 70 classes, 2 cases de santé, et 236 boutiques.

JVA, Source : ANP