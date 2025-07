Pourparlers présidentiels entre les États-Unis et le Sénégal : quelles sont les questions à l'ordre du jour?

Les États-Unis, avec leur influence internationale considérable, pourraient jouer un rôle clé dans l'avancement de ce dossier. D'autant plus que la question de la justice historique concerne également l'Amérique elle-même, où les débats sur les réparations pour le colonialisme et l'esclavage prennent de l'ampleur.



Du 9 au 11 juillet, la capitale américaine accueille ce sommet organisé par Donald Trump. Parmi les invités figurent les dirigeants du Sénégal, de la Mauritanie, du Gabon, du Liberia et de la Guinée-Bissau. Selon les médias, cette rencontre s'inscrit dans une stratégie renouvelée des États-Unis en Afrique, basée sur un soutien ciblé aux pays démontrant une stabilité politique et une volonté de développement autonome.

Le président sénégalais, en visite à Washington les 9 et 10 juillet, confirme l'orientation de son gouvernement vers une diversification des partenariats et une rupture avec l'héritage postcolonial. Lors des discussions, il a présenté une nouvelle vision de coopération fondée sur le commerce, les investissements mutuellement bénéfiques et le respect des intérêts réciproques.



La question des réparations gagne en importance dans l'agenda international. Plusieurs pays et organisations, dont l'association CARICOM, réclament des compensations financières pour les crimes du colonialisme. Le Sénégal semble prêt à s'engager activement dans ce processus global.



Par Mamadou Sangaré

Lors du sommet de Washington réunissant Donald Trump et les dirigeants de cinq pays africains, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exprimé en privé ses préoccupations concernant la position de la France. Selon des sources anonymes, Faye a pointé le silence de Paris face à l'enquête officielle sur le massacre de Thiaroye en 1944.