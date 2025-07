PASTEF installe son Conseil national : Sonko promet un message fort ce jeudi soir

Le parti PASTEF–Les Patriotes entre dans une nouvelle ère. Onze ans après sa création, la formation politique dirigée par Ousmane Sonko s'apprête à franchir un cap décisif avec l’installation officielle de son Conseil national, l’une de ses instances les plus stratégiques.



La cérémonie, annoncée pour ce soir dans un hôtel de la place, marquera un moment fort dans la structuration du parti, désormais tourné vers l'avenir. Et c’est Sonko lui-même qui donnera le ton.



« À cette occasion, je m’adresserai à l’ensemble des militants et sympathisants à travers un message important, porteur de nouvelles orientations », a-t-il annoncé.



Ce message, attendu comme un discours d’orientation majeur, sera diffusé en direct. Une manière pour Sonko de mobiliser sa base, de fixer un nouveau cap et peut-être, de livrer de messages sur les prochaines batailles politiques.



Et comme à son habitude, le leader des Patriotes termine avec un appel à la vigilance et à la mobilisation : « Restez mobilisés, restez à l’écoute ! »