Nigéria au Nigéria : le bilan grimpe à plus de 150 morts

Plus de 150 personnes ont péri dans les récentes inondations qui ont touché la ville de Mokwa dans le centre du Nigeria où des milliers de personnes ont été déplacées, les secouristes redoutant samedi que le bilan ne s’alourdisse encore.



Les équipes de secours ont élargi les opérations de recherche et se sont déployées à plusieurs kilomètres de l’épicentre des inondations. Des corps ont en effet été retrouvés à plus de 10 km de la ville.



Un porte-parole de l’Agence de gestion des urgences (NEMA) de l’État du Niger où est située la ville de Mokwa, Ibrahim Audu Husseini, a indiqué samedi à l’AFP que plus de 150 personnes ont été tuées dans ces inondations. Un précédent bilan faisait état de 115 morts.



Il a ajouté que plus de 3000 personnes avaient été déplacées, 265 maisons « complètement détruites » et deux ponts emportés.