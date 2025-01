Nomination d'Aoua Bocar Ly Tall au CNRA : les sections communales de Pastef désapprouvent et annoncent un point de presse

La nomination d'Aoua Bocar Ly Tall au Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) provoque une vive indignation chez certains militants du parti Pastef. Dans un communiqué, le collectif des sections communales de PASTEF/Les Patriotes exprime sa ferme désapprobation et annonce la tenue prochaine d'un point de presse pour réagir à cette décision.





Voici l’intégralité du communiqué



La promotion des adversaires et ennemis du PROJET par Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier Ministre Ousmane Sonko et son Gouvernement;



Le maintien des éléments du régime apériste dans des instances de décision



Le manque de considération et de reconnaissance du parti envers la base dirigée par les coordonnateurs communaux;



La promotion des alliés de circonstance;



La non-implication des coordonnateurs communaux dans la mise en pratique du PROJET;



La négligence de la base et les difficultés à joindre les nouvelles autorités;



L'importance accordée par le Parti à des « INFLUENCEURS opportunistes;



Ainsi, le collectif des coordonnateurs des sections communales de PASTEF/Les Patriotes décide:



De faire un point de presse dans les meilleurs délais;



De reconsidérer l'animation du parti dans les communes, circonscriptions électorales et réseaux sociaux.