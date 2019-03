Onze bébés morts dans une maternité en Tunisie

Le ministère de la santé a annoncé dans un communiqué publié sur sa page facebook, l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes réelles de la mort des bébés et situer les responsabilités.



Les autorités affirment que les résultats de l'enquête seront rendus publics.



"Des mesures de prévention et de traitement ont été prises afin d'éviter



d'autres victimes" et de "s'assurer de l'état de santé des autres bébés de la



maternité", précise le ministère dans son communiqué.