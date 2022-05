Opération de sécurisation Police-Gendarmerie à Dakar : 463 personnes interpellées, 2,375 kg de drogue et 27 cornets de cannabis saisis

L’opération qui a pris fin vers 5h du matin, selon les informations exclusives de « Dakaractu », a permis l’arrestation de 4 personnes pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion la nuit avec usage de moyen de transport et un autre suspect aussi pour tentative de vol.

13 personnes ont été arrêtées au total pour trafic de drogue. Il s’agit de 4 suspects pour offre et cession de cannabis, 7 pour détention et usage de cannabis et enfin 2 pour trafic de Haschich. Une autre personne a été arrêtée pour détention de comprimés barbituriques. Les forces de l’ordre ont ainsi saisi 2,375 Kg de drogue et saisie 27 Cornets de cannabis, 7 képas de haschich, 10 comprimés.

156 motos ont été immobilisées et une personne arrêtée pour conduite en état d'ébriété.

Avec la recrudescence des vols et des agressions, la Police et la Gendarmerie ont procédé à une opération de sécurisation combinée qui a abouti à l’arrestation de 463 personnes dans la nuit du 21 au 22 mai 2022 dans la région de Dakar.