Opération de sécurisation à Touba et Mbacké : 180 personnes arrêtées par la Police

La traque aux délinquants entamée par la Police dans la ville de Touba, 194 km à l'est de la capitale Dakar, continue de porter des fruits. La police a interpellé 180 individus en une semaine, dans la deuxième phase de l’opération « Same sunu karangué ». Et 48 véhicules ont été mis en fourrière, 129 véhicules hippomobiles et 11 motos également mobilisés, durant cette période.



Pour assurer la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens, un dispositif impressionnant composé, notamment, de 15 patrouilles et 06 check-points, a été déployé au niveau des secteurs criminogènes, afin de semer la terreur dans le camp des malfaiteurs.



C’est dans sens que la Police a mis hors état de nuire « 180 individus dont 116 vérifications d’identité, 18 pour ivresse publique et manifeste, 15 pour vagabondage, 18 pour nécessité d’enquête, 02 pour vol, 06 pour conduite sans permis de conduire, 07 pour jeux de hasard sur la voie publique, 06 pour détention et usage de produits cellulosiques, 01 pour abandon à un tiers non détenteurs de permis de conduite et un autre pour violence et voie de fait ».



Les limiers ont donc, saisi, durant cette opération 619 pièces, mis en fourrière 48 véhicules, immobilisé 11 motos et 129 véhicules hippomobiles, au cours de la semaine dernière.