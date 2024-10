Ousmane Sonko : « Macky et ses anciens ministres se cachent derrière les élections pour éviter un procès pour haute trahison »

Ousmane Sonko n’hésite jamais à s’en prendre à l’ancien président Macky Sall et à ses proches collaborateurs, qu'ils accusent de manipulation des finances publiques. Lors du meeting à Dakar Arena, le leader de Pastef a affirmé que Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu, et ses anciens ministres se présentent aux élections législatives pour éviter d’être jugés pour haute trahison.



« La note du Sénégal a été dégradée de plus de 10 points, car les chiffres ont été falsifiés. Ils n’ont même pas confiance en leur propre population. Si ce n’est pas de la haute trahison. S’ils se précipitent pour ces élections, c’est pour échapper à un procès pour haute trahison. Ils le savent, et c’est pourquoi cette élection est importante, car ils devront répondre de leurs actes », a déclaré Ousmane Sonko.



Il a également pointé du doigt Amadou Ba, qu’il accuse de complicité dans ces manipulations financières. « En tant qu’ancien ministre des Finances et Premier ministre, il a falsifié les chiffres. Je l’ai entendu dire qu’un chef de gouvernement ne doit pas crier au scandale. Donc, il admet qu’il y a bien eu un scandale », a dit Sonko, tout en précisant qu’Amadou Ba devrait également être poursuivi pour ces faits.