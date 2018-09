Parrainage: Bamba Fall promet 100.000 signatures à Khalifa Sall

Le maire de Médina, Bamba Fall, en compagnie de celui de Dieppeul Cheikh Gueye et de Dalifort, Idrissa Diallo ont officiellement lancé mercredi après-midi la collecte des signatures pour le parrainage de l'ex-maire de Dakar Khalifa Sall, par ailleurs candidat déclaré de la présidentielle de 2019 du Parti socialiste des valeurs (Pvr).



"Cet engagement déterminé des militants et sympathisants de Khalifa Sall n'est ni moins ni plus qu'une concrétisation de leur engouement à leur candidat", a dit le maire de Médina. A cet effet, Bamba Fall a promis de récolter le plus de signatures possible.



"Que Macky Sall sache que tout le Sénégal est avec Khalifa Sall et la région de Dakar l'est plus. Au niveau de chaque région 3.000 signatures seront recueillies et c'est déjà commencé", a affirmé M. Fall devant marée humaine venue soutenir l'ex-maire de Dakar. Et lui de préciser que d'ici une semaine, ils auront "100.000 signatures".



Toutefois, le député maire de Médina n'a pas manqué de saisir cette occasion pour avertir le chef de l'Etat. "Que Macky Sall sache que sa stratégie pour barrer la route à notre candidat ne marchera pas", a-t-il averti, ajoutant que Khalifa Sall sera dans cette rue "allée des centenaires" pour le défilé du 4 avril 2019.