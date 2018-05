Pèlerinage Marial de Popenguine : les fidèles prient pour la paix à l’approche des élections de 2019.

Les catholiques se sont donnés rendez-vous à Popenguine pour la 130e édition du pèlerinage marial. La messe sera dirigée par l’Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye. Ils se son t saisi de cette occasion pour prier pour la paix au Sénégal, surtout avec l'approche des élections de 2019.



«On allume les bougies et puis on prie pour la paix. On prie pour que nous ayons des élections apaisées. Que l’Esprit Saint puisse souffler pour que nous puissions choisir celui qui est le mieux pour le Sénégal, pour l’intérêt général, pour le bien commun. Nous prions pour avoir des élection apaisées», souhaite François Mendy.