Pèlerinage à la Mecque: Vers une réduction des voyagistes privés

Le Gouvernement du Sénégal, l’association des consuméristes et les voyagistes privés ont évalué le Hajj 2018. Ils estiment que le déroulement a été des meilleurs. En conseil interministériel hier, mardi, le Porte-parole du gouvernement a fait le bilan. « Les privés ont convoyé 10 860 pèlerins. La délégation avait en charge 2 000 pèlerins et le nombre de missions était fixé à 35 », a-t-il informé.



Seydou Guèye d’ajouter : «Cette logique de rationalisation a permis, aujourd’hui, d’arriver à un regroupement des voyagistes. «L’objectif, a-t-il renseigné, c’est d’avoir un nombre beaucoup plus limité de 20 voyagistes. Cette année, nous passons d’une quarantaine à une trentaine ».



Le voyagiste privé, Palla Mbengue, venu participer à la rencontre, a souligné que : «le problème, ce n'est pas ni le privé ni l'Etat, c'est celui du management».



Pour résoudre le problème, il demande au président de la République d'organiser des assises du Pèlerinage à la Mecque.