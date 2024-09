Penda Mbow rend hommage à Amadou Mahtar Mbow : « un humaniste aux qualités rares »

Amadou Mahtar Mbow est une source de fierté pour le monde entier, et particulièrement pour le Sénégal. Ces mots viennent du professeur Penda Mbow, qui était très proche du défunt. Ancienne ministre de la Culture et de la Communication, elle a mis en avant les qualités humaines exceptionnelles de Amadou Mahtar Mbow, au-delà des nombreux postes de responsabilité qu'il a occupés.



« Ce qu’on peut retenir, c’est ce que tout le monde dit. Amadou Mahtar Mbow était un grand universaliste, un humaniste, donc un homme de culture, mais aussi un homme aux qualités rares. C’était un homme d’une sérénité incroyable. Quand on le voyait, on voyait son sourire, son visage lumineux. Il rassurait son vis-à-vis, il aimait aider», a témoigné Penda Mbow sur les ondes de la RSI (Radio Sénégal international).



Amadou Mahtar Mbow est décédé ce mardi, à Dakar, à l’âge de 103 ans. Ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal et directeur général de l'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) de 1974 à 1987, il laisse un héritage précieux, non seulement pour le Sénégal, mais pour le monde entier. Sa vie et son travail continueront d'inspirer.



Amadou Mahtar Mbow a présidé en juin 2008 les Assises nationales du Sénégal ainsi que la Commission nationale de réformes des institutions (CNRI).



Le Sénégal a célébré en mars 2021 le Centenaire de Amadou Mahtar Mbow, sous le parrainage de l’ancien chef de l’Etat Macky Sall.



La deuxième université publique de Dakar construite à Diamniadio porte son nom.