Permis à points, interdictions de circuler de 22 h à 6h : les chauffeurs dénoncent des mesures unilatérales

La décision du ministère des Transports terrestres de lutter contre la recrudescence des accidents de la circulation en instaurant les permis à points et interdire aux véhicules de transport en commun de circuler entre 22 heures et 6 heures du matin met en râle les transporteurs.



En effet, selon Mbakhane Gomis le vice-président du Regroupement des transporteurs routiers de Thiès, l’instauration du permis à points ne peut pas résoudre le casse-tête que constituent les accidents de la circulation.



A l’en croire, «Les permis à points ne seront jamais la solution aux accidents. Ce n'est pas cette solution qui fera disparaître les accidents de la circulation». M. Gomis qui s’exprimait sur Radio Sénégal en veut pour preuve les résultats qu’ils ont produits dans des pays «plus développés que le Sénégal». Lesquels résultats ne sont pas satisfaisants, révèle-t-il.



Concernant l’interdiction aux véhicules de transport en commun de circuler à certaines heures, le syndicaliste n’y voit pas d’inconvénients et laissent aux usagers le soin d’apprécier cette mesure.