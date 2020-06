Plus de 180 élèves sud-africains testés positifs au point chaud du coronavirus

L'école secondaire de Makaula a été fermée mardi pour décontamination. Les responsables déclarent que la recherche et le test des contacts sont en cours.



Le Syndicat sud-africain des enseignants démocrates a appelé à la fermeture des écoles de la région.



La province du Cap oriental a jusqu'à présent fermé 196 écoles depuis que le président Cyril Ramaphosa a ordonné la réouverture des écoles le 1er juin pour les élèves plus âgés.



La province côtière est la deuxième plus durement touchée en Afrique du Sud en termes de décès liés à la Covid-19 - avec plus de 300 décès. La province voisine du Cap occidental a enregistré 1 500 des 1 990 décès au pays.



Pendant ce temps, un chauffeur de minibus a été abattu et trois enseignants sont partis dans un état critique après une attaque par des hommes armés dans la province du Kwa-Zulu Natal.



La police a déclaré que les hommes armés avaient ouvert le feu sur le minibus qui transportait les enseignants au lycée de Masijabule mardi matin.



La fusillade a été liée à une lutte des opérateurs de minibus sur des itinéraires lucratifs. Aucune arrestation n'a été effectuée.