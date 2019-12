Plus de cent anciens 'jihadistes' déradicalisés au Niger

Ce programme implique aussi une formation professionnelle pouvant permettre une réinsertion sociale.



La cérémonie officielle marquant la fin de cette formation s'est déroulée sous haute surveillance militaire à Goudoumaria, une localité située à près de 200 km de Diffa.



C'est cette localité qui abrite le Centre où sont accueillis depuis 2017 ceux qu'on appelle ''les repentis de Boko Haram''(ceux qui désertent les rangs du groupe terroriste).



Après avoir prêté serment sur le Coran, les ex-jihadistes, dont 47 Nigérians, ont reçu des "certificats de sortie" les autorisant à quitter définitivement le Centre.



Ils ont également reçu chacun des outils de travail pour monter leurs propres ateliers.



"Je demande pardon à toute ma famille, à tout le Niger et à tous les Africains. Je désire à présent vivre en paix. Boko Haram m'a induit en erreur. Ils m'ont dit que c'était le jihad mais ils ne faisaient en réalité rien de tout cela", a affirmé un des repentis, qui est devenu soudeur suite à la formation.



Dès lundi, les repentis seront acheminés dans leur village d'origine, a assuré le ministre nigérien de l'Intérieur Mohamed Bazoum.



Une quinzaine d'autres repentis quitteront le Centre en janvier à l'issue de leur formation.



Au total, plus de 240 ex-éléments de Boko Haram, dont des femmes et des enfants, sont hébergés à Goudoumaria après s'être rendus aux autorités.



Ce mouvement de reddition avait débuté fin décembre 2016 avec une trentaine de combattants nigériens.



Au cours de leur séjour, les repentis ont reçu une "formation religieuse" de six mois avec des prêches sur "la pratique de l'islam modéré".



Ils ont ensuite suivi une formation professionnelle.



La plupart des femmes et les enfants du Centre sont considérés comme "des victimes" des terroristes et ont été utilisés par le groupe Boko Haram comme "indicateurs" ou "receleurs" de biens volés lors des attaques, selon les autorités nigériennes.