Point Covid-19 de ce jeudi: 2 nouveaux cas, aucun décès

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point quotidien de la situation épidémiologique de Covid-19 au Sénégal ce jeudi 28 octobre 2021.



Sur 1158 tests effectués, 2 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,17 %. Il s'agit de deux cas issus de la transmission communautaire issus de la région de Kolda.



Trois (3) personnes ont été contrôlées négatives et déclarées guéries guéries. Il reste deux (2) cas graves pris en charge dans les services de réanimation.



Aucun décès lié à la pandémie de Covid-19 n'a été enregistré hier mercredi, selon le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), qui faisait le point.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 900 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, 72 001 guéris, 1878 décès et donc 24 malades sous traitement



Selon le Docteur Alioune Badara Ly, 2764 personnes ont été vaccinées mercredi. Ce qui porte le nombre à 1 289 488 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin depuis le début de la campagne de vaccination au Sénégal.