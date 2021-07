Point #Covid de ce jeudi : 11 décédés, 884 nouvelles contaminations et 57 patients en réanimation

Après une légère baisse, le nombre de décès lié à la Covid-19 connait encore une hausse. De 7 hier (mercredi), il passe à 11 ce jeudi, 29 juillet. Le bulletin quotidien du jour a également révélé une hausse du nombre des nouvelles contaminations avec 884 cas, contre 763, hier mercredi. Parmi ces nouvelles infections, 139 sont des contacts suivis. Il n’y a pas de cas importé, mais 745 cas sont issus de la transmission communautaire.



Les départements de Dakar (255), Rufisque (133 cas), Pikine (68 cas), Guédiawaye (10) restent les zones les plus touchées dans la capitale. À l’intérieur du pays, la région de Thiès domine le peloton avec 59 cas. Touba et Diourbel suivent respectivement 44 et 17 cas.



383 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, au moment où 57 cas graves sont pris en charge.



À ce jour, 60 170 cas ont été enregistrés positifs au Sénégal. 46 621 patients ont été guéris, 1318 décédés, et donc 12 430 sous traitement.