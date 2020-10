Point #Covid_19 de ce samedi 10 octobre 2020: 31 nouveaux cas, 01 décès et 06 patients en Réanimation

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, ce samedi 10 octobre 2020. Sur 1177 tests effectués, 31 sont revenus positifs. Il s'agit de 02 cas importés (signalés à l'AIBD), 16 cas contacts et 13 cas communautaires. Ces derniers sont répartis comme suit: Thiès (3), Golfe Sud (2), Mbour (2), Dakar Plateau (1), Pikine (1), Fann Résidence (1), Liberté 6 (1), Sacré Coeur 3 (1), Point E (1).



Les services du ministère de la Santé ont annoncé la guérison de 62 patients et de 06 autres pris en charge dans les salles de Réanimation. Un nouveau décès a été enregistré vendredi. Ce qui porte le nombre de morts liés au coronavirus au Sénégal à 314.



À ce jour, le Sénégal compte 15 244 cas confirmés de covid-19 dont 13 198 guéris et 314 décès. Donc, 1731 malades sous traitement.