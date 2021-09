Polémique sur les compteurs d'eau: la société Itron envoie une équipe d'experts à Sen'Eau

Dans l’affaire qui oppose SOS Consommateurs à SEN’EAU, ayant conduit la Division de la Métrologie du ministère du Commerce à engager une enquête et des tests menés par le laboratoire d’étalonnage du Port Autonome de Dakar sur les compteurs d’eau Itron, et pour faire suite au communiqué de SEN’EAU, la société Itron, en accord avec SEN’EAU, a décidé de déléguer une équipe d’experts sur place pour conduire de nouveaux tests, selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



Toutefois, il n'y aura aucun représentant du principal contestataire SOS Consommateurs pour superviser le travail des experts délégués. "Itron et SEN’EAU demandent qu’ils soient effectués en présence d’experts d’Itron et du laboratoire d’étalonnage du Port Autonome de Dakar et que l’ensemble des précautions soient prises pour assurer leur conformité", précise le document.



Sur les résultats et conclusions des tests, Itron souligne qu'il n’a pas accès aux détails de la procédure de tests utilisée par le laboratoire d’étalonnage du Port Autonome de Dakar et ne peut en aucun cas valider les résultats des tests transmis.