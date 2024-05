Ligue des Champions : Real-Bayern, les duels clés d'un choc de géants

La demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi (19h00 GMT) entre le Real Madrid et le Bayern Munich, véritable classique européen entre deux des plus grands clubs du monde, donnera lieu à des duels serrés à tous les étages.



Lunin vs Neuer : Nouvelle star contre un grand expérimenté

Manuel Neuer, largement reconnu comme l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du football, est toujours aussi fort à 38 ans.

Vinicius Junior l'a battu à deux reprises au match aller, mais le vainqueur allemand de la Coupe du monde, comme c'est souvent le cas, a réalisé quelques arrêts clés.

Le Bayern a besoin qu'il soit plus fort que jamais s'il veut revenir à Wembley, 11 ans après son triomphe à Londres contre Dortmund.



Son homologue ukrainien, inexpérimenté, Andriy Lunin, a été la star inattendue du quart de finale contre Manchester City avec deux arrêts sur penalty.



Avec Harry Kane en superbe forme de but, Lunin devra également être à son meilleur, surtout si le joueur de 25 ans veut conserver sa place avec le stoppeur belge Thibaut Courtois de retour après une longue absence pour cause de blessure.



Kane vs Rudiger : Une bataille de poids lourds

Le défenseur allemand Antonio Rudiger sera à nouveau chargé de contenir Harry Kane, ce qu'il a plutôt bien fait à Munich, bien que l'attaquant anglais ait transformé un penalty.

Avec Rudiger en patrouille, Kane pourrait être tenté de descendre un peu plus loin pour jouer avec les ailiers rapides du Bayern.



En position de force pour remporter le Soulier d'Or du meilleur buteur européen – il compte 36 buts en Bundesliga – Kane se bat avec Kylian Mbappe pour terminer également en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions. Tous deux ont marqué huit buts.

Le capitaine anglais est également en quête du premier trophée de sa carrière, à 30 ans, qu'il rêve de reconquérir dans son pays natal à Wembley.





Kroos vs Laimer : bagarre au milieu de terrain



Toni Kroos, le métronome madrilène de 34 ans qui a brillamment créé l'ouverture du score de Vinicius à l'Allianz Arena, a brillé à Munich, notamment en première mi-temps.

La deuxième période a été plus compliquée, car son équipe a été prise de court par un Bayern bien plus entreprenant.

Cela était dû en partie à l'homme qui lui était directement opposé, Konrad Laimer, qui était partout, pressant et récupérant le ballon.

L'Autrichien s'est montré capable d'accélérer le jeu en passant ou en courant dans l'espace laissé par Kroos.



L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti l'a certainement remarqué et pourrait utiliser Eduardo Camavinga au milieu de terrain et ramener Aurélien Tchouameni en défense centrale pour aider à combler les lacunes.



Bataille pour la domination des ailes



A l'aller, le danger venait toujours des ailiers, pour les deux équipes. Le duo allemand Leroy Sane et Jamal Musiala, qui ont respectivement marqué et créé les deux buts du Bayern, et les tireurs d'élite brésiliens Rodrygo et Vinicius peuvent ouvrir grand le jeu grâce à leur rythme et leurs compétences explosifs.



Chacun a fait sa part pour offrir à la défense adverse une soirée torride. Vinicius, jouant plus au centre, s'est envolé dans l'espace derrière Kim Min-jae pour frapper, et Sané a retrouvé sa forme avec un beau but individuel après avoir laissé Ferland Mendy pour mort.



Musiala a tiré le penalty concédé par Lucas Vazquez et transformé par Kane, tandis que Rodrygo a forcé Kim à commettre une faute pour l'empêcher de se retourner dans la surface pour l'égalisation de Vinicius (2-2).