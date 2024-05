Environnement: L’agriculture sénégalaise utilise près de 5.000 tonnes de pesticides par an, selon un expert

Le Sénégal utilise chaque année ‘’un peu moins de 5.000 tonnes de pesticides’’, dont les 70 % sont importées, selon le secrétaire exécutif de l’organisation non gouvernementale sénégalaise Enda Pronat, Jean-Michel Sène.



‘’Chaque année, le Sénégal consomme un peu moins de 5.000 tonnes de pesticides, dont la valeur est estimée à 10 milliards de francs CFA’’, a dit M. Sène.



Selon lui, 70 % des pesticides utilisées au Sénégal proviennent de l’étranger.



‘’Il y a la main de l’Europe dans nos plats, ce qui demande aujourd’hui toute une mobilisation des acteurs que nous sommes’’, a lancé le secrétaire exécutif d’Enda Pronat en marge du lancement de l’Atlas des pesticides/Sénégal, une activité de la fondation Heinrich-Böll Sénégal et de cette ONG, sur APS.



L’organisation non gouvernementale a tenu cette rencontre pour ‘’informer (les usagers de) l’impact des pesticides au Sénégal’’, a dit Jean-Michel Sène.



L’Atlas des pesticides/Sénégal est une publication fournissant des données relatives à l’utilisation et à l’impact de ces substances sur l’agriculture, la santé humaine, la biodiversité, l’eau et le sol.



Un usage ‘’excessif’’ des pesticides



M. Sène signale que les pesticides ont contribué à accroître la productivité agricole et à garantir la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions du monde. Cependant, à ces bienfaits s’ajoutent des conséquences inquiétantes pour la santé humaine, a-t-il relevé.



Il y a un usage ‘’excessif’’ des pesticides au Sénégal, ce qui engendre des conséquences négatives sur l’environnement, la santé humaine et la biodiversité, la contamination des sols, des eaux souterraines et des cours d’eau, a signalé Jean-Michel Sène.