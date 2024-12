Politique : la réaction de Barthélémy Dias après sa radiation

Barthélémy Dias, maire de la Ville de Dakar et ex-député de la 15e législature a réagi brièvement à la décision actant sa radiation en tant que parlementaire, suite à une demande du ministre de la Justice, Ousmane Diagne.



Lors de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des clubs champions au Stadium Marius Ndiaye hier vendredi, où l’Asc Ville de Dakar participe, M. Dias a déclaré : « Ce sont des futilités. Je ne réagirai pas et je ne parlerais pas sur des futilités. »





Malgré sa radiation, Barthélémy Dias poursuit ses projets pour Dakar. « La ville de Dakar, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des clubs de basketball, a entrepris des travaux de réhabilitation du Stade Marius Ndiaye afin d’offrir une infrastructure moderne et accueillante », a écrit le maire de Dakar sur Facebook.