Port du voile dans les écoles catholiques : Mame Mactar Guèye s'en prend aux religieux qui défendent Ousmane Sonko

Les propos du Premier ministre, Ousmane Sonko, sur le port du voile dans les établissements scolaires ont suscité l’indignation de l’Église catholique et a soulevé la polémique. Mame Mactar Guèye de l’Ong Jamra, qui a réagi à ce débat, a pris une position qui surprend plus d’uns. Le religieux, connu pour ses combats pour le respect de l’islam, s’attaque aux religieux qui défendent Ousmane Sonko face à la virulente sortie de Abbé André Latyr Ndiaye. Il leur pose la question à savoir : « où étiez-vous quand Jean-Luc Melenchon faisait sa conférence de presse et parlait de l’homosexualité ? ».



Pour Mame Mactar Guèye, les enfants n’ont pas besoin de ces positions car, a-t-il expliqué, « leur avenir académique est en danger ». Le journal « Les « Echos » qui reprend ses propos, informe que le religieux s’en est pris à ceux qui défendent Ousmane Sonko.



« Après le discours du Pm sur le voile, la polémique a refait surface. Et il y a eu une riposte énergique de l’Eglise à travers une lettre ouverte de Abbé André Latyr Ndiaye.

Ce que nous déplorons, c’est l’excès de zèle de la part de certains collectifs islamiques. où étiez-vous quand Jean-Luc Melenchon faisait sa conférence de presse et parlait de l’homosexualité ? Donc, vous avez peur de Melenchon, mais avez osez quand même vous attaquez à Abbé André Latyr Ndiaye », a-t-il pesté.



Mame Mactar Guèye Jamra de révéler : « De la même manière que nous avons été saisis en 2011, en 2016, et 2019, nous avons été saisis par des parents par rapport au bras de fer entre le Premier ministre et l’Eglise ».



M. Guèye a, cependant, proposé des solutions. « Ce qui reste à faire, c'est d'organiser une table ronde avec l'ensemble des parties prenantes. L'Eglise a ses arguments, l'Etat pareil. Personne n'a le droit de prétendre avoir raison sur tout le monde. Il faut privilégier la concertation ».