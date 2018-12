Pour les 55 millions de Marième Fall Sall, les malades d’Insuffisance rénale se disputent

L'enveloppe de 55 millions Fancs Cfa offerte par la Première Dame Mariéme Faye Sall divise l’Association sénégalaise des Hémodialysés et insuffisants rénaux (Ashir). Deux camps s’affrontent à propos de l’utilisation qui doit être faite de l'argent, renseigne L'AS.



Il s'agit du camp du secrétaire général de l’Association, Saër Seck qui pense pour le financement de l’achèvement des travaux de leur centre de dialyse et le groupe d’El Hadji Ndiaye, qui accuse Seck et Cie de gestion nébuleuse, les fonds en question doivent être distribués aux malades pour les aider à faire leurs dialyses.