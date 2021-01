Pout: un immeuble en construction de l’entreprise 3MD Energy s’effondre sur les ouvriers

Plusieurs ouvriers en chantiers dans l’immeuble de l’entreprise 3MD Energy sont actuellement prisonniers des décombres de l’édifice qui s’est effondré il y a quelques instants.



L’entreprise qui s’active dans la fabrication et la vente de groupes électrogènes et qui a son siège à Dakar, a décidé d’étendre son unité de fabrication à Pout (région Thiès). C’est ainsi qu’elle a entamé la construction d’un immeuble pour abriter ses locaux.



Ce mercredi, alors que plusieurs ouvriers étaient en train de s’activer dans les travaux de construction et d’installation, l’immeuble s’est affaissé sur eux. Selon des informations recueillies par PressAfrik, il y a déjà plusieurs blessés dont certains ont été évacués d’urgence à l’hôpital régional de Thiès.

D’autres ouvriers sont encore dans les décombres en attendant d’être sauvés.