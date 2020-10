Présidentielle en Guinée: un match entre deux hommes

Retour sur les enjeux de ce scrutin, sur la campagne, sur l'attente des populations et la crainte des observateurs avec nos deux correspondants à Conakry, Carol Valade et Moctar Bah, nos deux envoyées spéciales, Bineta Diagne à Kankan, et Charlotte Idrac à Labé. Et en studio l’analyse de Kabinet Fofana de l'Association guinéenne de sciences politiques. Une émission présentée par Sébastien Duhamel.



« Mon candidat, c’est Cellou Dalein Diallo, parce qu’il est la solution, c’est le futur… Le président de la République, Alpha Condé, a réussi en dix ans ce que les autres n’ont pas pu pendant cinquante ans… »