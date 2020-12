Propos racistes du 4e arbitre de PSG-Basaksehir: l’Uefa annonce une enquête approfondie

La réaction la plus attendue de cette folle soirée de Ligue des champions est tombée plus de deux heures après les fâcheux propos racistes du 4e arbitre du match PSG-Basakhtir.



L’instance dirigeante du football européen a réagi par un court communiqué publié sur son compte Twitter et dans lequel, elle affirme prendre très au sérieux les accusations portées sur la personne de l’arbitre roumain.



« L'UEFA est consciente de l'incident qui a eu lieu ce soir en Champions League lors du match entre Paris et Istanbul Basaksehir. Elle mène une enquête approfondie. Le racisme et les discriminations, sous toutes leurs formes, n'ont pas de place dans le football », a écrit l’UEFA.