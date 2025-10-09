Protection sociale : le Sénégal met le cap sur l’inclusion et le développement, selon le DGPSN

La revue annuelle de la Protection Sociale, ouverte hier, mercredi à Dakar, a marqué un tournant majeur dans la vision du secteur. Le Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), Matar Séne, a souligné que la protection sociale n’est plus seulement un outil de redistribution, mais un « vecteur stratégique de cohésion nationale, de stabilité sociale et de développement inclusif ».



Selon lui, ce repositionnement est directement lié à l'élection du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, soulignant que l'année 2024 apporte un « souffle nouveau » qui exige une « exigence accrue en matière de justice sociale, d'équité et de responsabilité publique ».



Pour M. Sène, cette nouvelle ambition trouve sa pleine expression dans l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », dont l'un des objectifs phares est la construction d'un « système de protection sociale inclusif et efficace ».



Le DGPSN a également rappelé les avancées enregistrées malgré un contexte économique difficile.



Malgré les difficultés économiques, d'importants progrès ont été réalisés. Le Délégué Général a salué l'extension du registre national unique (RNU), qui a permis de recenser près d'un million de ménages, et la consolidation du programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF).



En matière de santé, dit-il, la couverture sanitaire universelle (CSU) a permis à plus d'un million de bénéficiaires de jouir de prestations essentielles. « Une avancée notable est la récente validation de la stratégie visant l'adhésion systématique des travailleurs de l'économie informelle à la CSU », a souligné le responsable de la DGPSN.





Pour Matar Séne, ces progrès doivent être accompagnés d’une « lucidité et rigueur » afin de relever les défis structurels, garantissant ainsi la « crédibilité et la durabilité » du système sénégalais de protection sociale, dont l’impact est essentiel pour répondre aux attentes légitimes des populations.



