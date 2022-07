RDC: le conflit à Beni pousse la population à fuir jusqu'à Manono

Le petit avion atterrit à l’aéroport de Manono. A son bord, une dizaine d’enfants dont Jérémie, 15 ans. Soulagé de quitter enfin la région de Beni, il va rencontrer son père plus de dix ans après leur séparation. « Je suis de retour à la maison. Je suis venu étudier. Plus tard, je veux devenir ingénieur informaticien. Je veux travailler avec les ordinateurs ».



Le véhicule s’arrête. C’est le grand moment. Timothée, le père est ému en embrassant son fils aîné après plusieurs années de séparation et d’angoisse. Après les retrouvailles, Timothée raconte le jour de la séparation dans la ville de Beni. « Ce matin-là, j’étais déjà sorti de la maison. C’est vers 10 heures que des coups de feu ont commencé à retentir dans la ville. J’ai tout fait pour rentrer et arriver à la maison. Ma femme et les enfants n’étaient plus là. Je me suis tenu la tête ».



Il ne reverra plus son fils et apprendra que sa femme a été tuée. Aujourd’hui, ce commerçant refait sa vie à Manono et pense déjà à l'avenir de Jérémie. « Mon fils aîné, il doit rentrer à la maison. Il doit aller à l’école et faire honneur à son père. »



Selon le CICR, qui a facilité ces opérations de rétablissement des liens familiaux, il y a aujourd’hui encore plus de 4 000 demandes de recherche en RDC.