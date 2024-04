RDC: onze militaires, accusés d'avoir fui face au M23, risquent la peine de mort à Goma

En RDC, tout l'objectif de Me Alex Tcheka, l'un des avocats de la défense, était de prouver, vendredi 5 avril, à la cour militaire de Goma, qu'il n'y avait pas eu abandon de poste. « Les soldats sont seulement allés chercher des munitions », explique le conseil.



Son client, un commandant de l'unité du 223ème bataillon de réaction rapide est accusé, avec dix autres prévenus, de « lâcheté et d'incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline ». Le 24 décembre 2023, ces militaires, postés aux alentours de Saké, la dernière place forte encore sous contrôle gouvernemental, auraient fui face aux rebelles du Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par l'armée rwandaise, selon l'auditeur militaire supérieur. Le magistrat a requis la peine de mort.



Le verdict n'est pas encore tombé. Si ses réquisitions venaient à être confirmées par la cour, ce serait une première depuis que la RDC a décidé de rétablir l'application de la peine de mort. Bien que prononcée par les juridictions, la peine capitale n'est plus appliquée depuis 20 ans.