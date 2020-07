Rapport 2016-2019 : l'IGE déniche le compte bancaire "secret" ouvert depuis 2001 au ministère de l'Education

On n'a pas encore fini de compter les crimes financiers révélés dans les rapports 2016-2019 de de l’Ige ( Inspection générale d’Etat) sur la gouvernance. Le document met à nu le modus opérandi du ministère de l'Éducation nationale, qui, à la date du 18 juillet 2001, avait ouvert un compte bancaire secret « exclusivement alimenté les recettes issues de la vente des dossiers d’appel d’offres ».



« Au ministère de l'Éducation nationale, les investissements menés ont permis de déceler l’ouverture, dans un établissement bancaire, le 18 juillet 2001, par le Directeur de l’administration générale et de l’équipement d’un compte « Dage Dao » exclusivement alimenté par les recettes issues de la vente des dossiers d’appel d’offres », selon le rapport.

​

Le document souligne que « ces recettes font l’objet d’un état de versement de la Division des marchés de la Dage ( Direction de l'Administration générale et de l'Équipement). Sur ce compte, sont réglées aussi les menues dépenses, non répertoriées ».



Le rapport note que des irrégularités et insuffisances diverses ont été relevées concernant ce compte, notamment son ouverture, sans autorisations préalable du ministre chargé des Finances en violation du règlement général sur la comptabilité publique ; la perception de produits et exécution de dépenses, sans création d’une régie de recettes et d’une régie de dépenses ; le maniement de fonds par un agent contractuel non habilité (..)