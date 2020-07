Rapport IGE 2016: le ministre fait ouvrir un compte bancaire irrégulier, y puise 150 millions pour financer une association dont il est le président

Dans son rapport 2016, l'Inspection Générale d'Etat met à nu une forme de détournement manifeste de deniers publics effectuée par ministre de la République. Les faits se déroulent en 2013, au tout début du régime de Macky Sall. Il s'agit d'un cas de conflit d'intérêts "relatif à l'utilisation de sommes logées dans un compte bancaire ouvert irrégulièrement par une Direction de l'Administration centrale", selon le rapport. Notez que selon 126 du décret 2011-1880 du 24 novembre 2011, "les agents de l'Etat et des autres organismes publics ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités que sur autorisation spéciale donnée par le Ministre chargé des Finances"



Les faits troublants suivants ont été relevés par le Vérificateurs de l'IGE:

Le 15 juillet 2013, une association reconnue d'utilité publique, sous tutelle du département auquel est rattachée cette direction a viré 275,5 millions FCFA dans ledit compte bancaire, au titre d'un appui budgétaire. Or, le statut d'association de cette structure et ses moyens ne lui permettent pas, en principe de venir en appui à direction de l'Administration et pour un tel montant, notent les Vérificateurs dans le rapport.



Une semaine plus tard, c'est-à-dire le 23 juillet 2015, une association dont l'ancien président était le ministre en fonction à cette période dans le département concerné. Interpellé par les Vérificateurs de l'IGE, le ministre redevenu entre temps président de l'association bénéficiaire du chèque, a déclaré que les fonds ont servi au règlement d'une prestation et que toutes les pièces justificatives ont été transmises à l'association émettrice du chèque.

Les vérificateurs sont donc allés demander à la structure supposée dépositaire des pièces justificatives. Seulement, cette dernière a démentit avoir contracté avec l'association présidée par le ministre. Et que par conséquent, elle ne saurait détenir quelque justificatif de paiement que ce soit.



Le rapport note que l'association présidée par l'ancien ministre n'a fourni aucune preuve formelle de sa prestation de service, notamment la certification du service de fait. l'IGE indique que cela a pu être facilité par le fait que son actuel président était, au moment des faits, le ministre de tutelle de la structure qui a payé.

L'Inspection Générale d'Etat de conclure dans son rapport que "le ministre était, par conséquent, en situation de conflit d'intérêts manifeste".