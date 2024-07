Réaction du ministère de la Famille et des Solidarités suite au drame de Thiaroye sur Mer

Le ministère de la Famille et des Solidarités a réagi suite au drame survenu à Thiaroye sur Mer, où trois enfants d'une même famille ont été retrouvés morts dans un véhicule en panne. Ndiogou Diouf, secrétaire du ministère, a exprimé la volonté du gouvernement d'apporter un soutien immédiat à la famille endeuillée.



Selon M. Diouf, le ministère a mobilisé ses ressources dès la prise de connaissance du drame.



« Nous avons été informés hier de ce drame et nous avons mis en branle tout le système notamment au niveau départemental. La Direction de la promotion et de la protection de l’enfance va se déplacer sur les lieux auprès des familles pour recueillir leurs préoccupations, leur présenter nos condoléances et notre action à ce niveau-là en tant que ministère des Solidarités pour un accompagnement sociale de la famille des disparus », a-t-il dit sur la RFM.



D’après lui, la Direction de la promotion et de la protection de l'enfance se rendra sur place pour rencontrer les proches des victimes, leur exprimer les condoléances sincères du gouvernement, et leur fournir un soutien social et psychosocial adapté.



« Le reste relève de la procédure judiciaire. Je sais que le commissariat de Thiaroye a été mis en branle pour recueillir les éléments factuels de l’enquête. Le ministère de la Solidarité agit au niveau de la famille et au niveau psychosocial et au niveau social. Maintenant, c’est la solidarité gouvernementale, le ministère de la Justice fait son travail avec le commissariat notamment, le ministère de l’Intérieur est en train de faire les enquêtes », a fait savoir Ndiogou Diouf.



Selon des informations, les trois corps des enfants ont été déplacés à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour les besoins de l’autopsie. L’enquête est en cours et jusque-là, les causes du décès ne sont pas encore connues.