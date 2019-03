Recrudescence des incendies dans les marchés: Unacois/Jappo clashe et accuse l’Etat

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois/Jappo) représentée dans 14 régions du pays s’est réunie ce week-end pour des réflexions sur les nombreux incendies enregistrés ces derniers temps dans les marchés. Face aux journalistes, ces responsables ont indiqué que la recrudescence des sinistres interpelle la double responsabilité des collectivités locales et de l’Etat.



Ousseynou Sy et ses camarades ont déploré l’absence d’enquête ou le diagnostic précis pour déterminer les causes de tous les incendies qui sont déclarés jusque-là à Dakar et dans les régions.



Ils ont fait savoir, par ailleurs, que les six mesures dont l’érection de bouches d’incendies dans les marchés du Sénégal prises lors du conseil interministériel organisé mercredi dernier, ne leur satisfait.