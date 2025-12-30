Registre des bénéficiaires effectifs : vers une meilleure transparence et redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal

​Dans une avancée historique pour la gouvernance des ressources naturelles, le Sénégal franchit une étape décisive dans la transparence. Grâce à une réforme législative récente et à la publication de données inédites, l’identité de ceux qui tirent profit des mines et des hydrocarbures est désormais accessible au grand public.



​Longtemps resté une zone d'ombre, le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) au Sénégal connaît une mutation profonde. Si le pays s'était conformé dès 2020 aux exigences de la Norme ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives), l'accès aux informations restait jusque-là restreint par l'obligation de justifier d'un « intérêt légitime ».



​Ce verrou a sauté. Par le Décret n° 2025-1354 du 27 août 2025, le Gouvernement a consacré le libre accès du public aux données clés. En octobre 2025, l’ITIE Sénégal a joint l’acte à la parole en publiant un premier extrait massif du registre, fruit d’une collaboration étroite avec le Ministère de la Justice et le programme mondial Opening Extractives.



​La divulgation des bénéficiaires effectifs, les personnes physiques qui contrôlent ou possèdent réellement les entreprises, n’est pas une simple formalité administrative. C’est un levier de sécurité et de développement. Pour l'État, un enjeu de souveraineté économique et de lutte contre l’évasion fiscale. ​Pour les Entreprises, la garantie d'une concurrence saine et d'une diligence raisonnable facilitée. Pour la Société Civile, un outil de contrôle citoyen pour s'assurer que les ressources profitent à la nation et non à des intérêts occultes ou des Personnes Politiquement Exposées (PPE).



Des chiffres parlants, 628 entreprises à la loupe



​« Cette réforme est une avancée certaine, mais elle implique de nouveaux défis tant pour les professionnels que pour les citoyens », a souligné M. Thaddee Adiouma SECK, Secrétaire Permanent du Comité national ITIE, lors d'une session de formation et d'analyse.

​

​Les données révélées sont déjà conséquentes. Selon le dernier Rapport ITIE portant sur l’exercice 2024, 628 entreprises ont déclaré leurs bénéficiaires effectifs entre juin 2021 et août 2025. Ce volume d'informations permet désormais aux analystes, journalistes et citoyens d'examiner de près la structure de l'industrie extractive sénégalaise. Cependant, le défi de la qualité des données demeure.



M. Seck a alerté sur la nécessité d'une sensibilisation accrue : « Un déficit de sensibilisation sur l’utilité de cet outil pourrait miner l’objectif de contrôle citoyen».



​Vers une lutte renforcée contre la corruption

​En rendant ces données publiques, le Sénégal s'aligne sur les standards internationaux les plus exigeants (ITIE 2023). Cette nouvelle dynamique est perçue comme une arme redoutable contre le blanchiment de capitaux, la corruption et les flux financiers illicites qui privent souvent les pays africains d'importantes recettes domestiques.



​L’atelier en cours à Dakar vise précisément à armer les parties prenantes pour qu'elles puissent transformer ces données brutes en analyses pertinentes, garantissant ainsi que la transparence ne soit pas seulement un mot, mais une réalité tangible pour l'économie sénégalaise.