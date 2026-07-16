Rencontre Diomaye- Macky: Guy Marius Sagna estime qu'elle représente «une insulte à la mémoire des victimes» politiques

Le parlementaire a rappelé avoir lui-même rencontré des victimes grièvement handicapées à la suite des manifestations. « J'ai eu la triste chance d'en voir certains qui sont condamnés toute leur vie à rester couchés, pour certains d'entre eux. J'ai vu moi-même, de mes propres yeux, des victimes qui ne peuvent plus rien faire par elles-mêmes, qui ne peuvent que tourner la tête », a-t-il indiqué.



Avant d’ajouter que : « Tout le reste qu'un être humain normal fait, ils le feront par l'aide de quelqu'un. Ils devront être douchés, lavés, nettoyés, tout le restant de leur vie, à cause de la violence de l'État et parfois de certains agents de police, et de certains agents de la gendarmerie ».



Toutefois, le député a affirmé qu'il ne serait pas surpris de voir l'ancien président Macky Sall accéder au poste de secrétaire général des Nations unies. « Dans un monde où le prix de la paix FIFA est attribué à Donald Trump, dans un monde où plus de 70 000 Palestiniens sont tués, plus rien ne me surprend », a-t-il martelé.



S'adressant au président Bassirou Diomaye Faye, Guy Marius Sagna a rappelé les engagements pris par ce dernier lors de sa prestation de serment, lorsqu'il avait rendu hommage aux « martyrs de la démocratie », aux blessés et aux détenus politiques, en promettant de ne jamais les décevoir.



« Quelle déception de voir aujourd'hui le président de la République recevoir celui que nous considérons comme le parrain de la torture, des assassinats politiques et des détentions politiques entre 2021 et 2024 », a-t-il lancé.



Selon lui, cette audience que le Président Diomaye accorde à Macky Sall confirme cette citation wolof : « Kou dée ya perte » (Celui qui meurt est perdant). Il a également soutenu que « si le fils de Diomaye faisait partie des victimes, il n’acceptera jamais de recevoir Macky Sall ».



