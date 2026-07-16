Décès du jaaraf de Ouakam Youssou Ndoye : la communauté lébou perd une figure emblématique

Le jaaraf de Ouakam, Youssou Ndoye est décédé ce jeudi 16 juillet 2026 à l’hôpital principal de Dakar suite à une maladie, selon Le Soleil.



Gardien des traditions et des valeurs de la communauté lébou, Youssou Ndoye occupait une place centrale dans la vie coutumière de Ouakam.