Décès du jaaraf de Ouakam Youssou Ndoye : la communauté lébou perd une figure emblématique

Le jaaraf de Ouakam, Youssou Ndoye est décédé ce jeudi 16 juillet 2026 à l’hôpital principal de Dakar suite à une maladie, selon Le Soleil.
Gardien des traditions et des valeurs de la communauté lébou, Youssou Ndoye occupait une place centrale dans la vie coutumière de Ouakam.
Gardien des traditions et des valeurs de la communauté lébou, Youssou Ndoye occupait une place centrale dans la vie coutumière de Ouakam.
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