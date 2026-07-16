Santé infantile : plus de 1 736 enfants suivis pour diabète au Sénégal, un défi de dépistage persistant

Le 12e Congrès national de la Société sénégalaise de pédiatrie, couplé au 17e Congrès de la Société africaine d’endocrinologie pédiatrique, s'est ouvert à Dakar avec la publication de données majeures sur la santé infantile. Selon le professeur Babacar Niang, le nombre d'enfants suivis pour un diabète à l'échelle nationale a connu "éune hausse spectaculaire, passant de 250 patients en 2018 à plus de 1 736 aujourd'hui."



Si cette augmentation traduit une nette amélioration du dépistage et de la décentralisation des soins, les spécialistes alertent sur le fait que deux enfants sur trois touchés par le diabète ignorent encore leur maladie, faute d'accès aux diagnostics dans les zones reculées.



Pour faire face à ce défi, le Sénégal renforce progressivement ses ressources humaines. Le pays compte désormais sept endocrinologues pédiatres en activité, contre un unique spécialiste il y a encore une quinzaine d'années. À terme, l'objectif des autorités sanitaires reste de doter chacune des 14 régions du Sénégal d'au moins un médecin spécialisé afin de garantir une prise en charge précoce et d'éviter des complications vitales chez les jeunes patients.