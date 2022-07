Renégociation des contrats miniers : Pierre Goudiaby Atépa invite les députés de la prochaine législature à "remettre en cause les textes"

L'architecte et homme d'affaires Pierre Goudiaby Atépa se dit favorable pour une renégociation de tous les contrats miniers, pétroliers et gaziers. Invité de ce dimanche, à l'émission Grand Jury du dimanche (Jdd) sur la Rfm, M. Atépa est d'avis qu'il faut absolument revoir la loi car selon lui, "tout doit changer". Il invite ainsi les députés qui seront élus lors des élections législatives du 31 juillet prochain à remettre en cause tous les textes.



"Il faut remettre tous les contrats miniers sur la table et renégocier", a déclaré Pierre Goudiaby Atépa. Qui persiste et signe : "Il le faut absolument" et ce, malgré la stabilité juridique des closes desdits contrats. Ce qu'il faut, c'est "une tête froide", a-t-il avancé.



"N'ayez pas peur des contentieux. Moi, j'ai jamais eu peur des contentieux parce qu'il suffit simplement d'avoir la tête froide, d'analyser les choses de la manière la plus froide. D'avoir ce qu'on appelle le patriotisme économique. C'est ça qui nous manque", a-t-il regretté.



Il poursuit : "Et également, ce qui nous manque, je ne veux pas être prétentieux pour dire que parfois qu'il nous manque de la vision, mais parfois oui. Et, il nous manque de courage".



M. Atépa dit espérer que la législature à venir remettra tous ces contrats en cause. "J'espère que l'Assemblée nationale que nous allons avoir va remettre toutes ces clauses-là en cause. Il faut avoir le courage de revoir les textes et ça ce n'est possible que par l'Assemblée nationale ", a-t-il souhaité.