Révélation de la Centif: 1 million 400 mille milliards de F Cfa d'argent sale circule dans le monde

« 2 300 milliards de dollars, soit à peu près 1 million 400 mille milliards de F Cfa, circulent, aujourd’hui, dans le monde et de provenance douteuse ». La révélation a été faite par le Directeur des affaires juridiques de la Cellule nationale de traitement des informations financières ( Centif ), Bamba Niang.



Selon lui, « Le but visé par les criminels financiers, n’est pas de participer à la construction d’une économie viable qui repose sur des principes garantissant une saine concurrence et la viabilité de cette économie. Ce qui les intéresse, c’est de donner une apparence licite à une activité d’origine illicite surtout que les montants de cette nature circulant vont davantage contribuer à alimenter l'existence et en renforcer les infractions graves notamment le trafic de drogue, les trafics d’êtres humains etc ».



Pour y faire face, Bamba Niang est d’avis qu’ : « Il faut impérativement que nos pays développent une stratégie et des synergies pour éviter que l’argent de provenance douteuse ne continue à alimenter l’existence de groupes criminels et d’activités criminelles qui, à la longue, va remettre en cause la stabilité, la sécurité intérieure et le bien-être de nos populations » .



Il informe que toutes les villes, sans exception, sont menacées. « Il n’existe pas de villes qui ne sont pas menacées », renseignent-il sur les ondes de la Rfm.



Bamba Niang a fait cette révélation à Tambacounda, dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.