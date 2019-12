Roch Marc Christian Kaboré: "la forme et le ton utilisés par Macron posent problème"

Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kabore, a déploré jeudi la forme et le ton utilisés par le président français pour lancer son invitation aux dirigeants des pays du G5 sahel à Pau pour parler de l'avenir de Barkhane, la force française présente dans la région et qui combat les groupes armés.



"On doit tenir compte du respect mutuel", a dit Roch Marc Christian Kabore dans une émission à la télévision publique à l'occasion du 59eme anniversaire de l'indépendance du pays.



Rock Marc Christian Kabore a précisé avoir "un partenariat avec un certain nombre de pays dont la France, dans la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme qui est un combat international".



"J’estime que le ton et les termes qui ont été utilisés avant l’invitation posent des problèmes. Parce que cela est le contenu des débats qu’on doit avoir ensemble", a ajouté le président Burkinabé.



Les propos du président burkinabé Roch Marc Christian Kabore recueillis par notre correspondant à Ouagadougou Simon Gongo