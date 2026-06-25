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Saint-Louis : la justice interpelle un individu qui menaçait de «brûler» les juges et le procureur d’un tribunal



Saint-Louis : la justice interpelle un individu qui menaçait de «brûler» les juges et le procureur d’un tribunal
Sur auto-saisine du procureur, le nommé Amadou Barry, qui se réclame de Pastef-Bosséa, a été interpellé et transféré à la Section de recherches (Sr) de Saint-Louis, où il a été placé en garde à vue. Selon le quotidien Libération, le mis en cause menaçait de «brûler» le président Diomaye Faye, le procureur et les juges.

A l’origine de cette affaire, Amadou Barry (41 ans), demeurant à Dounguel, dans la commune de Médina Ndiathbé, et réparateur de téléphone, a produit une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, on voit un individu habillé d’un tee-shirt rouge et habillé au bord de l’eau insulter le président de la république et des magistrats.

«Nous sommes prêts à brûler le Sénégal jusqu’à ce que le pays devienne du charbon», avait-il dit, toujours dans des propos rapportés par le journal. «Diomaye tu n’es pas fou. Toi, ton procureur et tes juges nous allons vous brûler», avait-il conclu.  

Pour l'heure, rien n'a filtré de son audition. 
  
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Charles KOSSONOU

Jeudi 25 Juin 2026 - 10:39


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