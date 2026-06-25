Safar dispendieux et réseaux sociaux : Touba lance l'offensive contre les dérives des influenceurs

À l'approche du Grand Magal de Touba, les autorités religieuses et administratives ont décidé de sévir contre les dérives observées sur les réseaux sociaux.



Lors d'un comité régional de développement (CRD), les deux parties ont annoncé l'instauration d'une « charte de conformité » visant à encadrer les influenceurs et à sanctionner les comportements jugés inappropriés durant l'événement.



D’après le journal L’Observateur, la délégation conduite par le chef religieux, Serigne Abibou Mbacké a fermement condamné ces pratiques, déclarant qu’« Il ne sera plus jamais toléré toutes ces dérives sur les réseaux sociaux par des personnes qui profitent de ces moments pour tenter de ternir l’image de Touba ou même du Magal ».



Par ailleurs, une fatwa a été prononcée contre les « Safar» coûteux organisés en prélude à la célébration. Serigne Abibou Mbacké a appelé à une meilleure utilisation des ressources, soulignant qu'«il serait mieux que tout cet argent, tous ces moyens gaspillés soit utilisé au profit de Touba où il peut encore servir dans des choses d’une extrême importance ».



Le gouverneur s'est montré rassurant, affirmant que « tous les engagements pris seront respectés pour la réussite de ce grand rassemblement religieux ».